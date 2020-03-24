https://static.news.ru/photo/e3e74430-6e79-11ea-b67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) Игорь Шпектор раскритиковал предложение депутата Госдумы Василия Власова об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг в связи с распространением коронавируса.

Категорически заявляю, что это глупость, голый популизм депутата, — заявил он в эфире НСН.

Шпектор подчеркнул, что эпидемия не имеет никакого отношения к оплате услуг ЖКХ. Потребитель должен платить по счетам независимо от того, находится он на карантине или на больничном.

Глава комиссии добавил, что российская жилищно-коммунальная система находится в плачевном состоянии. Подобные инициативы только способствуют ещё большему её развалу.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России выявлено 163 случая заражения коронавирусом. В общей сложности число инфицированных достигло 658 человек. Выписаны по выздоровлению 29 человек.

В мире количество заражённых превышает 424 тысячи человек. Жертвами болезни стали 18,9 тысячи человек, ещё более 109 тысяч выздоровели.