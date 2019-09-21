https://static.news.ru/photo/17756e68-dcfc-11e9-a42e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Организация Объединённых Наций (ООН) накануне Всемирного дня без автомобиля призвала все страны мира взять пример с Советского Союза.

По словам главы отдела транспортного передвижения Программы ООН по окружающей среде UNEP Роба де Йонга, число машин можно значительно сократить за счёт развития инфраструктуры общественного транспорта, как это было сделано в СССР.

Государства, которые входили ранее в Советский Союз, обладали очень хорошей инфраструктурой общественного транспорта. Я был во множестве городов, где общественный транспорт был действительно хорошо развит — трамваи, автобусы, — приводит РИА Новости слова Йонга.

Он подчеркнул, что в этом случае у жителей городов появится стимул отказываться от личных автомобилей.

При этом представитель ООН пояснил, что в некоторых странах наличие легкового автомобиля считается символом показателя статуса.

Не следует быть полностью против этого. Вопрос в том, как люди собираются использовать машину, — сказал Йонг.

Для того чтобы стимулировать людей пересаживаться на общественный транспорт, он также предложил запретить въезд на машинах в центр города, повысить цены на парковку и ограничить иногородним авто возможность въезда в город.

Ранее News.ru писал о том, что Всемирный день без машины проводится 22 сентября. Мероприятие пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта.