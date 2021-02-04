В ОНК заявили о пустых автозаках у спецприёмника в Сахарово

https://static.news.ru/photo/98394a52-66ed-11eb-b9b2-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Автозаки у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), расположенного в деревне Сахарово в Новой Москве, в настоящее время пустые, задержанных в них нет. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Задержанные в ходе несанкционированных акций в Москве были доставлены в ЦВСИГ накануне. Среди арестованных оказался главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов, которому накануне назначили 25 суток административного ареста. Задержанных продержали в холодных автобусах около пяти часов, после чего 28 человек были помещены в восьмиместную камеру.

Сейчас там на месте находится мой помощник, который утверждает, что у ЦВСИГ действительно находятся автобусы и автозаки, но они пустые, — цитирует ТАСС Мельникова.

По его словам, сообщения, появившиеся в ряде СМИ, о пребывании людей в автозаках в течение 10–12 часов, а также о невыносимых условиях содержания в ЦВСИГ, не соответствуют действительности. Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева также заявила, что задержанных, доставленных в центр в Сахарово, оперативно распределили по камерам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти принимают все возможные меры, чтобы разместить в изоляторах граждан, которые были задержаны в ходе несогласованных акций протеста. Профильные ведомства занимаются исправлением возникших задержек с оформлением.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Активисты вышли на улицу в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении в Москву после лечения в Германии и приговорили к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». В ходе протестов по России были задержаны более пяти тысяч человек.

Как сообщал NEWS.ru, юриста ФБК (признан в РФ иноагентом) и соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей на неподчинение требованиям сотрудника полиции.