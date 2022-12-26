В ОНК сообщили об этапировании Ильи Яшина из Москвы в другой субъект РФ

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Илья Яшин

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил об этапировании экс-мундепа Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из московского СИЗО в другой объект РФ. Яшин находился в СИЗО-4 Москвы, за время нахождения бывшего депутата в следственном изоляторе члены ОНК Москвы посетили его два раза, написал в своем Telegram-канале Мельников.

Жалоб от него на условия содержания в СИЗО не поступало, — отметил Мельников.

Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. На днях адвокаты бывшего муниципального депутата Ильи Яшина обжаловали его приговор.

Согласно позиции суда, бывший мундеп распространил ложную информацию о Буче, «руководствуясь мотивами политической ненависти». Вина политика, по словам судьи, подтверждается показаниями свидетеля — сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД. Согласно тексту приговора, тот факт, что Яшин «испытывает ненависть к российским государственным институтам», подтверждают публикации в СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал решение Мещанского суда Москвы в отношении политика Ильи Яшина, которого приговорили к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении фейков о российской армии. Он заявил, что подвергать сомнению решения российского суда является нецелесообразным. Глава государства также подчеркнул, что вмешиваться в деятельность суда недопустимо.