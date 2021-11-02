В ОНК сообщили о переводе Сафронова в карцер из-за телеантенны

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на три дня помещён в карцер СИЗО «Лефортово». Так его наказали за попытку приклеить бумагой телеантенну к стене камеры, рассказал ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы правозащитник Александр Хуруджи.

Сафронов помещён в карцер СИЗО, говорит, что это новый для него опыт. Там он пробудет до пятницы, 5 ноября. Поводом стала попытка приклеить антенну к стене камеры СИЗО, — пояснил правозащитник.

Он добавил, что Сафронов хотел настроить телевизор, который не показывал при другом положении антенны.

В итоге это положение он нашёл, телевизор заработал. Для этого арестованному пришлось приклеить антенну к стене ленточками от упаковки. Но проблема в том, что по правилам СИЗО заключённым запрещается что-либо приклеивать к стенам камер, — подчеркнул Хуруджи.

Ранее стало известно, что Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод. Речь идёт о передаче данных о сирийской армии политологу Демури Воронину. Адвокат журналиста Иван Павлов добавил, что, согласно обвинению, за эту информацию Сафронов получил от Воронина $248.