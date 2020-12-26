Сотрудники ОНК рассказали о состоянии Соболь в изоляторе

https://static.news.ru/photo/8d5a3416-4776-11eb-81ff-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали по делу о нарушении неприкосновенности жилища, её поместили на 48 часов в трёхместную камеру изолятора на Петровке. Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, отметив, что соратница оппозиционера Алексея Навального чувствует себя хорошо.

Любовь Соболь содержится в камере на три человека, её соседки — женщины. Люба сказала, что чувствует себя нормально. Привезли её в изолятор около часа ночи, и вчера на протяжении почти 16 часов с ней проводили следственные действия. Она сказала, что с ней были проведены очные ставки,— сообщила Литвинович РИА Новости.

По словам члена ОНК, Соболь назначили восемь экспертиз и изъяли маску, чтобы сделать анализ ДНК. При этом её делом занимаются шесть следователей.

Соболь задержали около дома сотрудника ФСБ, который, как утверждает в своём расследовании Навальный, причастен к его отравлению. 21 декабря оппозиционер опубликовал вторую часть расследования. В нём он звонит мужчине по имени Константин Кудрявцев и представляется помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева. В процессе разговора названный Кудрявцевым мужчина говорит, что отравляющее вещество «Новичок» спецслужбы нанесли на нижнее бельё Навального.

Юриста ФБК после обнаружили в машине рядом с домом мужчины, который утверждал, что посторонние пытаются попасть к нему в дом. Соболь отказалась предоставлять документы, после чего была задержана, а через два дня её оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции.

25 декабря Соболь рассказала, что в её столичную квартиру пришли сотрудники полиции. После этого она перестала выходить на связь. Представители СК РФ, в свою очередь, сообщили, что в отношении соратницы Навального, который сейчас находится в Германии, возбуждено уголовное дело. Соболь обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, совершённом при помощи насилия.

Ранее Минюст РФ отказался исключить Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального из перечня иностранных агентов. Также ведомство сообщило о том, что в список иноагентов внесены ещё три организации. Документы о регистрации в качестве иностранных агентов подали благотворительный фонд «Свеча», красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа» и НКО «Фонд защиты прав граждан», сообщал NEWS.ru.