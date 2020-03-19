https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Общественной наблюдательной комиссии предложили освободить из следственных изоляторов временного содержания обвиняемых в нетяжких преступлениях и поместить их под домашний арест. Правозащитники считают, что это необходимо на фоне ситуации с распространением коронавируса.

В данной связи считаю целесообразным изменение меры пресечения на альтернативную, а именно, домашний арест, который сам по себе является мерой изоляции. Активное избрание судами альтернативной меры пресечения позволит сдержать распространения вируса, защитить от него людей, находящихся в изоляторах, сотрудников УИС и правоохранительных органов, — сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Федеральная служба исполнения наказаний уже приостановила свидания родственников с заключёнными в колониях и следственных изоляторах во избежание распространения коронавируса. Также на территорию учреждений запретили пускать людей с повышенной температурой и тех, кто недавно вернулся из ряда зарубежных стран.

Кроме того, российские суды приостановят рассмотрение уголовных дел из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Исключение будет сделано для безотлагательных процессов.

Ранее стало известно, что осуждённый по «московскому делу» Егор Лесных заболел в следственном изоляторе «гриппом неизвестного штамма». У молодого человека уже в течение 10 дней держится высокая температура, которую не могут сбить жаропонижающими препаратами. В числе других симптомов — герпес и сухой кашель, писал NEWS.ru.