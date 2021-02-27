В ОНК подтвердили, что Навального доставили во владимирскую колонию

https://static.news.ru/photo/886b74b8-79b4-11eb-82de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционера Алексея Навального доставили во Владимирскую область, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Он не уточнил, в какую колонию прибыл политик.

Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания, — говорится на сайте «Газеты ОНК» со ссылкой на Мельникова.

Накануне сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2. Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий («дадинская» статья).

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Навального этапировали в колонию. Он не рассказал, куда отправили оппозиционера. Адвокатам Навального в СИЗО также отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево. В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.