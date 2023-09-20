В ОНК отреагировали на досрочное освобождение директора лагеря «Сямозеро» Глава ОНК Омельченко: люди с кучей нарушений выходят на свободу по УДО

Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Вопрос непрозрачности судебных решений об условно-досрочном освобождении тех или иных осужденных периодически поднимается общественностью, рассказал в беседе с «Царьградом» руководитель Общественной наблюдательной комиссии Игорь Омельченко. Таким образом он прокомментировал информацию о досрочном выходе на свободу экс-директора детского лагеря «Сямозеро» Елены Решетовой, признанной в 2019 году виновной в гибели четырнадцати детей. По словам Омельченко, основания, по которым судьи решают, кто достоин досрочного освобождения, зачастую непонятны.

Есть такие случаи, когда человеку вообще не положено УДО, а он с кучей нарушений выходит на свободу. А людей, которым оно положено, наоборот, не выпускают. Мы спрашивали прокуроров и судей: как можно, не зная человека, определить, встал он или не встал на путь исправления? Прокуроры и судьи сказали, что они независимы и так видят, — отметил глава ОНК.

Издание напоминает, что в марте 2019 года Решетова была признана ответственной за гибель в 2016 году 14 детей во время водного похода на лодках из-за шторма. Женщина получила девять с половиной лет тюрьмы, но была условно-досрочно освобождена почти на год раньше срока.

Мать одного из погибших детей заявила изданию, что срок Решетовой был не слишком продолжительным с учетом числа погибших, и она должна была отсидеть его до конца.

Решетова получила восемь каких-то грамот, танцевала и пела, вязала варежки в колонии. Черным по белому написано, что у нее положительная характеристика. <...> Но должна же быть голова у суда на плечах, — высказала мнение мать жертвы трагедии.

Трагедия в туристическом лагере «Сямозеро» в республике Карелия произошла летом 2016 года. Несмотря на штормовое предупреждение, группа детей и сопровождающие их взрослые отправилась в водный поход на лодках. Начавшаяся гроза перевернула несколько лодок, 14 детей из 47 погибли.