В ОНК не знают, в какую колонию отправили Навального

https://static.news.ru/photo/c851b480-7792-11eb-b17a-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва сообщила, что не знает, в какую колонию направили оппозиционера Алексея Навального.

При этом она подтвердила, что Навального этапировали в колонию общего режима.

Его увезли из СИЗО в колонию, в какую — не знаю, — сказала она журналистам ТАСС.

Ранее в ОНК говорили, что оппозиционера должны доставить в одну из колоний в Центральном федеральном округе.

Адвокатам Навального в СИЗО отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел при возвращении из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», однако Россия отказалась исполнять это решение, писал NEWS.ru.