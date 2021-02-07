В ОНК не считают проблемой видеокамеры в туалетах спецприёмников

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В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) назвали направленные на туалеты видеокамеры в спецприёмниках «проблемой на последнем месте». В первую очередь арестантам должны давать еду и воду.

Ранее бывший преподаватель ВШЭ Анна Велликок, уволенная за участие в протестах, пожаловалась, что в её камере в центре для мигрантов в Сахарове видеокамера направлена на туалет. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович прокомментировала это заявление «Подъёму».

Знаю, что люди переживают, но в ситуации, когда не решаются более глобальные проблемы типа отсутствия воды и еды, то мы нацелены на решение вот этих более важных проблем, — сообщила Литвинович.

Он добавила, что в камеры, которые направлены на отхожие места, никто не смотрит. Также она раскритиковала такие камеры.

В каждом помещении по две камеры согласно нормативам. Мы уже несколько лет бьёмся как рыба об лёд, чтобы хоть что-то поменять в разных таких идиотских нормативах, — отметила Литвинович.

В Сети ранее появились фотографии из переполненных камер в спецприёмнике. В МВД заявили, что они «не являются объективным отражением ситуации с арестованными». Родственники задержанных также подтвердили, что условия содержание в ЦВСИГ улучшились, писал NEWS.ru.

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов также подтвердил, что спецприёмник посетили члены ОНК. После этого людей в камерах расселили, выдали еду, а ему дали шампунь и тапочки. Как обстоят дела с шампунем в других камерах, мужчина выяснить не успел. Сейчас телефоны у задержанных изъяты.