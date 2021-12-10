В ОНФ рассказали о новой схеме обмана россиян

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков» Евгения Лазарева предупредила россиян о новой мошеннической схеме, передаёт РИА Новости. По её словам, многие люди, получая рассылки с предупреждением о необходимости устранить проблему, звонят в фальшивый кол-центр по телефону, который указывают злоумышленники, желая разобраться в ситуации. В итоге жертвы сами идут на поводу у преступников. Такая схема действует в стране уже несколько лет, от неё пострадали десятки тысяч человек.

В последний год действительно всё чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с кол-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры, — рассказала Лазарева.

По словам эксперта, такая схема работает в России уже не один год. Раньше такой способ применялся в основном со стороны «раздолжнителей», лжеюристов и медцентров. Ежегодно жертвами становятся десятки тысяч жителей страны. При этом преступники продолжают совершенствовать свои инструменты обмана.

По словам Лазаревой, схема учитывает психологию человека: ведь обычно доверие вызывают больше те, кому люди звонят сами. Поэтому жертва уверена, что при помощи инструкции, полученной от оператора, она сможет решить проблему, например, избавиться от ненужных подписок, возвратить списанные деньги или увеличить размер ежемесячных выплат.

На наш взгляд, для предотвращения преступлений с использованием этой схемы почтовые сервисы могли бы перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках, — заявила эксперт.

Ранее Центробанк назвал телефонное мошенничество национальным бедствием, так как оно достигло небывалых размеров. Мошенники находят новые схемы для отмывания средств, пока сотрудники банков пытаются справиться со старыми атаками.