Россиянам назвали способ избежать мошенничества с займами на их имя

Мошенники могут оформить онлайн-займ на имя человека без его ведома. О том, как избежать подобной махинации радио Sputnik рассказала эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.

Она пояснила, что мошенники при оформлении онлайн-займов используют паспортные данные россиян, найденные в Сети. В заявках они указывают номера серых сим-карт, не привязанных к конкретному человеку, что усложняет их отслеживание. Верификация в таком случае происходит посредством простой электронной подписи — СМС с кодом.

Человек может не знать о существовании займа на его имя, пока не получит судебный приказ о взыскании долга или его не выпустят за границу по этой причине.

Эксперт также отметила , что мошенничество может носить длительный характер. Злоумышленники создают жертве хорошую кредитную историю, чтобы добиться максимальной лояльности кредитной организации, — берут несколько займов, которые добросовестно погашают. Затем они занимают максимально крупную сумму и скрываются.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, специалист порекомендовала россиянам регулярно проверять свою кредитную историю. Бесплатно это можно делать каждые полгода. Кроме того, у крупных банков есть кредитный рейтинг. За ним можно следить постоянно. Если гражданин не оформлял никаких займов, а его рейтинг изменился, следует насторожиться и проверить кредитную историю.

Ранее сообщалось, что мошенники узнают персональные данные и состояние счетов россиян от микрофинансовых организаций и из онлайн-магазинов. Некоторые из них могут сами сливать злоумышленникам такую информацию.