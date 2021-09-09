В ОНФ призвали не менять отопительные нормы

Предложение «Единой России» изменить нормы для начала отопительного сезона не поможет исключить несчастные случаи, подобные трагедии в Ногинске. Так считает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Как заявила она в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», менять нормы нельзя, это приведёт к ещё большему бардаку в ЖКХ.

Комментируя взрыв газа в жилом доме в Ногинске, жильцы которого пытались обогреться с помощью газа, она отметила, что проблема не в том, что люди оставили включённой газовую плиту. По словам Калининой, беда в том, что в России старая система газификации, нет индикаторов, которые могли бы тормозить подачу газа в случае утечки. Кроме того, вся система газоснабжения старая. В многоквартирных домах ей по 50–60 лет, а капитальный ремонт запланирован только на 2035–2043 годы.

Не надо привязываться к одному случаю. Взрыв газа был не из-за того, что люди отопились. Это не решит вопрос, — сказала она.

Как подчеркнула эксперт по ЖКХ, только из-за трёх дней холода менять систему отопления нельзя, начнётся «полнейший бардак». Люди должны понимать, что за это надо платить, потому что по закону подготовка к зиме требует дополнительных финансовых затрат для управляющих компаний, пояснила она.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением изменить нормы для начала отопительного сезона. Она считает, что включать отопление следует при предельной среднесуточной температуре 10 градусов тепла, а не 8, как сейчас, которая держится три дня, а не пять.