В ОНФ предложили ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров

Сервисы по подмене телефонных номеров стали одним из главных инструментов мошенников, похищающих средства с банковских карт россиян. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предлагают ввести уголовную ответственность за их организацию. Об этом пишет «Коммерсант».

Авторы инициативы изложили её в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Они также считают, что следует обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках. Кроме того, у них должна быть возможность блокировать такие звонки без санкции суда.

В ведомстве изданию рассказали , что письмо общественников пока не получено. Однако министерство готовит три концепции системы, направленной на борьбу со звонками с подменных номеров.

По данным ЦБ РФ, телефонные мошенники ежемесячно крадут у россиян 3,5–5 млрд рублей. В регуляторе также предлагали установить уголовное наказание за подмену номеров, но пока законодательного решения этой проблемы нет.

Ранее сообщалось, что в Бурятии задержали троих подозреваемых в хищении 23 млн рублей с банковского счёта 82-летней дочери лётчика Валерия Чкалова. В апреле они позвонили пожилой женщине, представившись сотрудниками СКР и службы безопасности банка, и сообщили, что её персональные данные якобы находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счёт. Потерпевшая, введённая в заблуждение, перевела им свои сбережения.