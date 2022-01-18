В ОНФ предложили ввести уголовное наказание за фишинговую рекламу

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предлагают ввести финансовую и уголовную ответственность для интернет-компаний за рекламу, содержащую вредоносные ссылки. Эксперты движения готовят обращение к правительству с соответствующей инициативой. Размещение в Сети рекламы с вредоносными ссылками, по их мнению, следует приравнять к распространению запрещённого контента, сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что в отечественном сегменте поисковой системы Google реклама содержит большое число вредоносных ссылок, которые ведут на фейковые сайты банков и их личные кабинеты, заражённые веб-адреса. Точных данных об их количестве нет, но предполагается, что счёт идёт на тысячи.

Специалисты пояснили, что реклама для конкретного пользователя подбирается в зависимости от его поисковых запросов, которые анализируются роботом.

Если происходят регулярные запросы по сайтам банков и регулярные заходы в личный кабинет банка из этого браузера, то в рекламе выставляется реклама банков. В поисковой системе Google, к сожалению, это происходит без фильтрации, — отметили эксперты.

Жалобы на фишинг в рекламе ОНФ получает постоянно. Очередной всплеск был зафиксирован в новогодние праздники. Большинство вредоносных ссылок зарегистрировано не в российском сегменте Интернета. Это препятствует защите пользователей, расследованию случаев заражения или кражи данных и делает невозможным возврат потерь. В результате распространения вредоносных ссылок в рекламе наносится колоссальный вред не только населению России, но и её экономике.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года мошенники запустили новую скам-схему в виде праздничного розыгрыша солидных призов от крупных российских ретейлеров. В ряде рассылок киберпреступники указывали денежный выигрыш до миллиона рублей. При этом для доступа к базе данных розыгрыша они предлагали сделать перевод в 1 рубль. Таким образом мошенники получали платёж, а вместе с ним и данные банковских карт граждан, обретая возможность украсть с них в разы больше.