В ОНФ назвали непонятной идею привязать тарифы ЖКУ к доходам россиян Член ОНФ Белехова назвала непонятной идею привязать тарифы ЖКУ к платежеспособности россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея повысить тарифы ЖКХ в зависимости от платежеспособности россиян является одной из самых непонятных инициатив правительства за последнее время, заявила «Радио 1» руководитель района исполкома Народного фронта Московской области Юлия Белехова. Предложение Общественного совета при Министерстве строительства отложить повышение стоимости коммунальных услуг в случае, если менее трети россиян не сможет после этого оплачивать счета не выдерживает критики, так как эффективно определить платежеспособность россиян не получится, считает эксперт.

Вот это вот «если вы не сможете», а как они это узнают? Они что, спросят? Люди просто скажут «да, конечно. Мы не сможем». Я думаю, что человеку, который это предложил, нужно ещё раз подумать прежде, чем говорить. Ну это, наверное, перед Новым годом просто кто-то предложил и немножечко устал, — рассказала Белехова.

Член ОНФ уточнила, что если у населения не хватает платежеспособности для оплаты счетов за коммунальные услуги, государство должно его поддерживать и субсидировать.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова ранее выразила мнение, что тарифы на ЖКУ следует повышать, учитывая платежеспособность граждан. Соответствующее предложение было направлено в ведомство. Она добавила, что в зависимости от ситуации, власти региона могут решить не повышать тарифы. По ее словам, нехватку средств можно компенсировать из федерального бюджета.