В Омской области пройдет региональный чемпионат «Цифровой прорыв»

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C 17 октября по 16 ноября в Омской области пройдет XXIII региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение месяца участники со всей страны будут решать задачу от Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области по разработке алгоритма распознавания пропавших людей на снимках с беспилотных летательных аппаратов.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов заявил, что благодаря чемпионату компании-заказчики смогут применить на практике наиболее удачное решение, которое предложат участники.

Я рад анонсировать этот чемпионат, так как Омская область известна своими ИТ-идеями. Омичи проводят субботники, посвящённые информационным технологиям, форумы и конференции для школьников и студентов. Регион участвует в федеральной программе цифровизации, и компании регулярно представляют новые разработки. На территории Омской области существуют ИТ-парки и лаборатории, есть множество возможностей для развития своего стартапа и погружения в изучение ИТ-сферы. Уверен, что этот чемпионат подарит нам качественные решения и откроет новых ИТ-специалистов, — заявил Агафонов.

На решение задачи отводится месяц, в течение этого времени эксперты конкурса могут сформировать профессиональный портрет каждого участника и выявить самых талантливых программистов. Победители выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей».

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2500 человек.

До этого сообщалось, что чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» пройдет в Карачаево-Черкесии с 12 октября по 10 ноября. В течение месяца участники будут решать задачу от Московского физико-технического института и Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий по разработке алгоритма распознавания и классификации техники на стройплощадке.