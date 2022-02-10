Чиновница на Сахалине подала в отставку после ДТП с ребёнком

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяны Стаценко подала в отставку после того, как сбила ребёнка, передаёт Astv.ru. По её мнению, данное происшествие несовместимо с деятельностью госслужащей. Она также сообщила, что окажет семье пострадавшего мальчика необходимую помощь.

Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию, — сказала Стаценко.

Инцидент произошёл 9 февраля. Чиновница наехала на своём авто на мальчика 10-11 лет. По её словам, она не скрывалась с места происшествия, а дождалась прибытия скорой помощи. Кроме того, замминистра выразила готовность приобрести все необходимые лекарства, возместить семье ущерб и оказать необходимую помощь.

Как отметили в региональном Минздраве, ребёнок находится в реанимации в сознании, его прооперировали, прогноз лечения положительный, ход терапии взял на контроль министр здравоохранения. Губернатор удовлетворил заявление Стаценко об увольнении.

Ранее сообщалось, что министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского отстранили от должности. Он обвиняется в халатности при исполнении должностных полномочий.