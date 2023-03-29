В OK вышла первая серия хобби-шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Первый выпуск хобби-шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым вышел 28 марта в социальной сети «Одноклассники». В этой серии команды Азамата Мусагалиева и Яны Кошкиной боролись против Зои Яровицыной и Дениса Дорохова. Знаменитости попробовали различные хобби, такие как фристайл-рэп, самокат, тайский бокс или акробатика на роликах.

Из всех увлечений участников шоу мне больше всего запомнился самокат. Я бы хотел попробовать и сам как-нибудь съехать на нем с трамплина, — поделился комик Дорохов.

Шоу продлится 8 эпизодов, в течение которых популярные блогеры и артисты будут угадывать хобби героев. На протяжении всего сезона зрители узнают о более чем 40 увлечениях пользователей OK.

В феврале «Одноклассники» начали кастинг участников для съемок развлекательного шоу о хобби и увлечениях с актером Сергеем Буруновым. Пользователям предложили заявить о своих необычных талантах или рассказать об уникальных хобби. Для участия в кастинге нужно было заполнить онлайн-форму на официальном сайте проекта.