В ОК рассказали об активности пользователей соцсети в праздники «Одноклассники»: пользователи соцсети в праздники отправили около 1 млрд виртуальных подарков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» подвели итоги активности пользователей в период новогодних праздников. За зимние каникулы в соцсети отправили около 1 млрд виртуальных подарков, а также более 120 млн поздравлений в виде открыток. В дни праздников недельная аудитория сервиса «Моменты» превысила 20 млн человек, а число публикаций в нем увеличилось на 64% по сравнению с ноябрем.

Москва стала регионом, в котором пользователи ОК дарили больше всего подарков: один из них в течение трех дней отправили более 35 тысяч. Самым популярным подарком оказался снеговик, который подарили почти 15 млн раз. Помимо того, пользователи соцсети часто пользовались возможностью поздравить друзей с помощью открыток в личных сообщениях.

Фото: Пресс-служба ok.ru

Помимо того, пользователи ОК смогли подвести итоги года в «Ленте» или в сервисе «Моменты». За новогодние праздники было опубликовано 1,5 млн публикаций, что на 25% больше прошлогодних показателей. Также пользователи соцсети воспользовались возможностью опубликовать слайд-шоу из самых популярных фотографий — всего было сгенерировано 15 млн таких роликов.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее представила масштабные обновления контентной платформы в 2023 году. В ОК добавят новую концепцию ленты новостей с возможностью полноэкранного режима для любого контента, обновленную систему рекомендаций на основе нейросетей и новую систему комментариев. Также анонсировали новые инструменты для работы авторов соцсети с пользователями. Изменения «Одноклассников» также коснутся и профилей — их оформление станет более лаконичным и индивидуализированным, фокусируясь на персональном контенте пользователей. Помимо того, в соцсети появится новая система рекомендаций, основанная на нейросетях.