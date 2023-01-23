В ОK пройдет прямая трансляция турнира выдающихся гроссмейстеров

Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press

Прямая трансляция турнира десяти выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана пройдет с 24 по 30 января в сообществе «ТРК VEGAS» в «Одноклассниках». В этот период пользователи соцсети смогут увидеть интервью со всеми шахматистами, которые принимают участие в соревнованиях. Матчи пройдут между такими гроссмейстерами, как Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева.

Помимо того, с 24 по 30 января в рамках турнира пройдут и соревнования среди детей. Также будут транслироваться дополнительные мероприятия по популяризации шахматного спорта у молодежи — мастер-классы от гроссмейстеров и тематические встречи. Помимо того, на протяжении турнира пользователи ОK смогут поддерживать шахматистов с помощью тематического стикерпака.

«Одноклассники» ранее подвели итоги активности пользователей в период новогодних праздников. За зимние каникулы в соцсети отправили около 1 млрд виртуальных подарков, а также более 120 млн поздравлений в виде открыток. В дни праздников недельная аудитория сервиса «Моменты» превысила 20 млн человек, а число публикаций в нем увеличилось на 64% по сравнению с ноябрем.