В ОК назвали дату премьеры хобби-шоу с Сергеем Буруновым Первый выпуск шоу «ОКнутые люди» с Буруновым от ОК выйдет 28 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Шоу о хобби «ОКнутые люди», ведущим которого станет актер Сергей Бурунов, стартует 28 марта. Новые выпуски будут выходить эксклюзивно в официальной группе проекта в социальной сети «Одноклассники». Флагманский проект ОК посвящен увлечениям пользователей и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые появятся на платформе в 2023 году. Директор по маркетингу ОК Наталия Радченкова выразила надежду, что проект сможет вдохновить посетителей соцсети на новые увлечения.

Мы верим, что шоу вдохновит пользователей ОК на новые интересные увлечения и даст новые поводы заходить в социальную сеть каждый день в поисках интересного контента, — подчеркнула она.

Участниками хобби-шоу станут пользователи соцсети, отобранные по итогам открытого кастинга. Они смогут показать свои таланты на большой сцене и побороться за денежный приз. К участию в проекте пригласили популярных блогеров и артистов, таких как Ольга Серябкина, Константин Ивлев, Стас Костюшкин, Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев.

В начале февраля «Одноклассники» начали кастинг участников для съемок развлекательного шоу о хобби и увлечениях с актером Сергеем Буруновым. Пользователям предложили заявить о своих необычных талантах или рассказать об уникальных хобби. Для участия в кастинге нужно было заполнить онлайн-форму на официальном сайте проекта.