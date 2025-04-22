Тысячи вакансий с высокой зарплатой открыли в российском регионе РБК: в Тюменской области компании открыли 3,5 тысячи высокооплачиваемых вакансий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компании Тюменской области в апреле 2025 года открыли 3,5 тысячи вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей, пишет РБК. Аналитики посчитали, что за год количество таких предложений выросло на 63%. При этом 49% подобных вакансий предполагают вахтовый метод работы.

Чаще всего такие предложения исходят от компаний-работодателей из отраслей направления «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (20% от всех высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 150 тыс. руб.), — уточнили аналитики.

Сфера «Услуги для бизнеса» предлагает 7% от общего числа таких вакансий. Направления «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Финансовый сектор» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» — по 6%.

Также тюменские работодатели за год на 38% увеличили количество вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Аналитики сервиса «Зарплата.ру» отмечают, что рост предлагаемого вознаграждения стал следствием активной конкуренции компаний за персонал, которая длится уже два года. При этом в 2025-м динамика роста зарплат снижается.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что работодателям могут дать возможность проверять опыт, стаж и образование кандидата на вакансию. Министр отметил, что это позволит сделать рынок более открытым и цивилизованным.