В «Одноклассниках» стало возможно записать дипфейк-видео с героями сериалов

Фото: Пресс-служба ОК

«Одноклассники» запустили новогодний проект с использованием технологии дипфейк, благодаря которой стало возможно примерить на себя лица героев популярных сериалов. В течение новогодних праздников пользователи соцсети смогут сделать дипфейк-фото и дипфейк-видео с героями сериалов «Кухня», «Родком», «Ивановы-Ивановы», «Классная Катя», «Жена олигарха», «#СеняФедя», «Корни», «Гости из прошлого» и «Гранд».

Одноклассники стали первой российской соцсетью, которая разработала и запустила технологию дипфейк год назад. За это время было сгенерировано более 250 млн фото и видео, которыми пользователи делились с друзьями и подписчиками, — напомнил руководитель проекта «Лента и Рекомендации» Алексей Сенников.

За четыре дня после запуска проекта пользователи OK применили на себе эффект перевоплощения 57 500 раз. Чтобы создать дипфейк-видео, следует перейти в сервис создания персональной анимации «Новый образ». После загрузки фотографии пользователь сможет применить к ней образ понравившегося героя и сгенерировать неограниченное число видео, а затем поделиться результатом с друзьями в ленте.

Фото: Пресс-служба ОК

«Одноклассники» ранее представили масштабные обновления контентной платформы в 2023 году. В ОК добавят новую концепцию ленты новостей с возможностью полноэкранного режима для любого контента, обновленную систему рекомендаций на основе нейросетей и новую систему комментариев. Также анонсировали новые инструменты для работы авторов соцсети с пользователями. Изменения «Одноклассников» также коснутся и профилей — их оформление станет более лаконичным и индивидуализированным, фокусируясь на персональном контенте пользователей. Помимо того, в соцсети появится новая система рекомендаций, основанная на нейросетях.