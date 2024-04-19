В «Одноклассниках» стали автоматически скрывать нецензурную лексику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В социальной сети «Одноклассники» появилась функция автоматического распознавания нецензурной лексики, теперь такие слова и все производные от них сразу же заменяются звездочками. Система распознает любые опубликованные в общем доступе тексты, что защищает пользователей соцсети от оскорблений и токсичного общения.

«Одноклассники» — место, куда люди приходят общаться и поддерживать связь с друзьями и близкими. Мы уделяем особое внимание атмосфере на нашей площадке и поддерживаем комфортную для пользователей среду. Для этого постоянно совершенствуем продукт и создаем новые технологии для снижения токсичности, — объяснил директор по продукту «ОК» Александр Москвичев.

Если есть желание, можно отключить это дополнение в настройках профиля. Нужно зайти в раздел «Публичность», там выбрать «Дополнительно» и выключить функцию «Включить фильтрацию нецензурной лексики».

По данным «ОК», пользователи соцсети стали материться на 58% меньше, чем за последние четыре года, причем объем ненормативной лексики стабильно снижается.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске второго сезона конкурса «БлогШоу» для авторов контента. Подать заявку на участие можно до 26 мая. Победители смогут снять полноценные шоу при поддержке «ОК».