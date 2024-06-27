В «Одноклассниках» начали автоматически скрывать эротические изображения

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В социальной сети «Одноклассники» начали автоматически обнаруживать и скрывать изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими. Как отметил директор по продукту «ОК» Александр Москвичев, таким образом социальная сеть создает комфортную среду для взаимодействия пользователей.

За последние два года мы реализовали десятки улучшений в продукте, которые позволяют людям чаще общаться, смотреть видео, комментировать и знакомиться друг с другом на площадке, не опасаясь грубости, неприемлемого контента или навязчивых знакомств, — поделился он.

Благодаря новым технологиям и помощи пользователей люди будут видеть меньше нежелательного контента в социальной сети. Чтобы посмотреть скрытые изображения или файлы, пользователь может нажать на них или же просто проигнорировать. Благодаря опросу пользователей «ОК», стало известно, что именно они считают эротикой и какие изображения они не хотят видеть.

Инженеры на примерах респондентов научили социальную сеть обнаруживать и размывать контент такого характера. Однако обновление не затрагивает фотографии спортсменов, снимки с пляжей и изобразительное искусство.

Ранее в социальной сети появилась функция автоматического распознавания нецензурной лексики, теперь такие слова и все производные от них сразу же заменяются звездочками. Система распознает любые опубликованные в общем доступе тексты, что защищает пользователей соцсети от оскорблений и токсичного общения.