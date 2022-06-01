«В обязательном порядке на шашлыки»: метеоролог о первых выходных июня Синоптик посоветовал на выходных поехать за город, но с зонтиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шашлыки на природе

Метеоролог Александр Ильин посоветовал в ближайшие выходные поехать на природу, на шашлыки. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что к субботе может похолодать, но не сильно и возможны дожди.

Я советую всем в обязательном порядке ехать на отдых, на природу, просто надо немного подготовиться, например, взять шатер или пляжный зонт и вашим шашлыкам, тогда абсолютно ничего не угрожает, — заявил Ильин.

Ранее адвокат Лев Тропин рассказал, как организовать пикник и не нарваться на штрафы. Он подчеркнул, что разжигать костёр или использовать мангал разрешено только в предназначенных для этого местах, если таковые имеются. По словам юриста, органы государственной и муниципальной власти оборудуют специальные места для разведения костров, в том числе для проведения пикников, устройства мангалов, а правовая информация о них является общедоступной.

Адвокат добавил, что разведение костра в лесу в нарушение противопожарных правил обернётся, согласно статье 8.32 КоАП РФ, штрафом в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.