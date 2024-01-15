В России предложили способы увеличить продолжительность жизни до 78 лет В Общественном совете при Минздраве захотели популяризировать ЗОЖ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительности жизни к 2030 году должна вырасти до 78 лет, такая задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным, рассказал глава Общественного совета при Минздраве Анатолий Домников. В разговоре с «Парламентской газетой» он уточнил, что для повышения этого показателя важно не только улучшать диагностику и лечение, но и популяризировать здоровый образ жизни.

Сейчас средняя продолжительность жизни россиян составляет 73,4 года. Президентом поставлена достаточно жесткая задача: к 2030 увеличить показатель до 78 лет. В здравоохранении повысить показатель можно улучшением диагностики и лечения, но в этой области мы уже достигли высоких результатов, — отметил Домников.

По его словам, многие россияне привыкли рассчитывать только на врачей и государство в вопросах собственного здоровья. Он подчеркнул, что важно менять психологию людей и предотвращать саморазрушающее поведение. Кроме того, перед Общественным советом стоит вопрос внедрения частной медицины в систему здравоохранения. Домников пояснил, что также планируется установить особенности регулирования труда медработников и защитить их от нападений со стороны пациентов, ужесточив ответственность за подобные действия.

Ранее стало известно, что врачам в московских поликлиниках запретят некорректное общение с пациентами, а контролировать это будут с помощью систем аудиомониторинга, установленных в кабинетах. Соответствующий приказ появился в конце декабря.