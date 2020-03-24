https://static.news.ru/photo/19d9e988-6e31-11ea-abbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия COVID-19 послужила поводом для проведения в Краснодаре специальных «коронавечеринок». Об этом заявил замглавы комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов.

Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук, — сказал общественник в эфире телеканала «Россия 1».

Кирьянов отметил, что подобные мероприятия в Краснодарском крае, в котором уже зафиксированы пять случаев заражения, являются попыткой нажиться на острой ситуации, «не задумываясь ни о чём: ни об окружающих, ни о последствиях».

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса пойдёт на спад летом. Завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДФУ Михаил Щелканов надеется, что европейским и американским специалистам удастся к лету взять ситуацию под контроль. При этом эксперт назвал промежуточным сценарием вариант, когда коронавирус останется в России ещё на один сезон.