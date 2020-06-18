В Общественной палате рассказали, почему мусоропроводы в домах не нужны

https://static.news.ru/photo/36ae0236-b145-11ea-ab7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причинами, побудившими задуматься об отказе от мусоропроводов в многоквартирных домах, стали проблема санитарии и участившиеся жалобы людей. Об этом рассказал первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты (ОП) России Артём Кирьянов

Он отметил, что в домах так называемого старого фонда материальная и моральная изношенность мусоропроводов «очень велика и мешает комфортно жить». По словам члена ОП, нареканий со стороны россиян на забитые системы сбора мусора всё больше.

Даже в новых домах они не всегда отвечают реальным потребностям населения. А ремонт таких коммуникаций трудозатратен и недёшев.

Мысль о том, что с мусоропроводами у нас что-то не так, не нова. Это подтверждается и многочисленными обращениями и жалобами граждан в различные органы, в том числе и в Общественную палату, — рассказал Кирьянов телеканалу «360».

Он уточнил, что сейчас решение о консервации уже существующих систем сбора мусора внутри жилых домов могут принимать только управляющие компании. Однако это достаточно трудоемкая процедура: нужно устраивать общее собрание жильцов и согласовывать решение со многими структурами.

Если же будут приняты поправки в федеральное законодательство, процесс ускорится.

Кирьянов также напомнил, что в России уже есть идеи о том, чтобы полностью отказаться от мусоропроводов в строящихся домах. Инициатива впервые появилась в утверждённой правительством дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов. Документ предлагает сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного дома.

Как писал NEWS.ru, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассмотрит инициативу и определится с позицией до 1 августа.

Кроме этого, ведомство до 1 октября должно решить, требуются ли в жилых домах измельчители продуктов. Предполагается, что благодаря им получится уменьшить количество пищевых отходов.

В свою очередь Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества предложили главе Минстроя Владимиру Якушеву не только отказаться от мусоропроводов в новостройках, но и законсервировать уже существующие системы сбора отходов. Общественники и экологи указали на то, что контейнеры в многоквартирных домах являются источниками неприятного запаха, а также причиной появления насекомых, крыс и возникновения пожаров