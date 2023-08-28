В Общественной палате поддержали трудовое воспитание в школах Член ОП РФ Пожигайло: без труда дети вырастут эгоистичными

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В Общественной палате России поддержали закон о трудовом воспитании в школах. В разговоре с «Радио 1» член ОП РФ Павел Пожигайло отметил, что без труда существует большая вероятность, что ребенок вырастет эгоистичным и избалованным. По его словам, данная инициатива даст школьникам больше возможностей и разовьет в них дополнительные навыки.

Без труда человек в некотором смысле деградирует, а ребенок растет избалованным и эгоистичным. Важно воспитывать в детях труд и давать им дополнительные навыки. В таком случае у детей появляется возможность обнаружить в себе некоторые таланты, — пояснил член Общественной палаты.

Пожигайло добавил, что навыки, полученные в школе, помогут во взрослом возрасте приспособиться к различным жизненным ситуациям. Кроме того, член ОП РФ предложил вернуть в программу литературные произведения, которые помогут воспитать в учениках нравственность.

Также важно вернуть некий статус учителям. Ученики должны убирать класс, стирать с доски. При этом учитель должен быть возвышен. Бесправию учителей пора положить конец. Учитель всегда прав и должен иметь право наказывать учеников, — уверен эксперт.

Он добавил, что многие родители сейчас «необразованные и глуповатые» и не могут самостоятельно воспитать детей. По его мнению, более строгое отношение к школьникам положительно скажется на их нравственном состоянии.

Депутат Госдумы Ольга Казакова ранее рассказала, что уже в ближайшем учебном году к обязанностям учащихся могут добавиться уборка класса, посадка деревьев на пришкольном участке или уход за воинскими мемориалами. Трудовое воспитание будет происходить строго в рамках школьной программы.