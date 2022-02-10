В Общественной палате объяснили, почему не приняли закон о QR-кодах

Когда в Общественную палату поступил законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах, россияне разделились на три лагеря и политикам важно было учесть мнение всех, заявила секретарь ОП Лидия Михеева. Она уточнила, что к обсуждению этого вопроса было привлечено достаточное количество компетентных медиков, пишет «Парламентская газета».

Когда этот законопроект поступил к нам, общество начало делиться на тех, кто уже готов вакцинироваться, тех, кто ещё размышляет, и тех, кто выступает против вакцинации от ковида. В этот период в Общественную палату поступило около сорока тысяч обращений, так или иначе касающихся этой темы. Нам нужно было учесть интересы всех групп граждан, — пояснила Михеева.

Члены Общественной палаты обсуждали с медиками такие важные вопросы, как наличие медотвода от вакцинации и интересы людей с ограниченными возможностями здоровья в период действия ограничительных мер. По её словам, некоторые предложенные в документе законопроекта инициативы были вынуждены отойти на второй план из-за активного распространения «омикрон»-штамма COVID.

Но выработанные в Палате предложения не лягут в стол, поскольку пандемия и борьба с ней продолжаются. Важно предусмотреть механизмы защиты интересов людей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, а также невакцинированных пожилых граждан и других категорий жителей, — резюмировала Михеева.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Роспотребнадзор дать рекомендации по полной отмене QR-кодов в регионах. По его словам, эта мера является бессмысленной и вредной, особенно на фоне недавней отмены ряда антиковидных ограничений.