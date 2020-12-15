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В Общественной палате обновят Кодекс этики

08:36, 16 декабря 2020
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Общественная палата России намерена обновить свой Кодекс этики на ближайшем пленарном заседании. Одним из нововведений станет запрет на заявления от имени всей палаты, если мнение не является коллегиальным и согласованным.

Об этом рассказала глава ОП РФ Лидия Михеева в интервью «Парламентской газете».

Кодекс этики членов ОП РФ был разработан 15 лет назад, когда Общественная палата только начала свою работу. За это время многое изменилось и в мире, и в стране, и в работе палаты, — пояснила Михеева.

Она добавила, что члены ОП в последнее время активно работают в информационном поле, в том числе в социальных сетях. И готовящиеся поправки к кодексу связаны с этими новыми форматами их активности.

Члены ОП в своих аккаунтах в соцсетях принимают обращения граждан, а также размещают информацию о требующих общественного обсуждения инициативах властей. Из-за пандемии коронавируса ОП приравняла все дистанционные формы работы к очным, подчеркнула Михеева.

Мы стали чаще проводить мероприятия в смешанном формате — кто-то присутствует очно, кто-то заочно. Это позволило увеличить количество экспертов, участвующих в обсуждениях и имеющих возможность высказаться. Уверена, такой подход следует перенять и региональным общественным палатам, — рассказала глава ОП РФ.

Заседание палаты пройдёт 16 декабря, его центральной темой будет доклад о состоянии гражданского общества в стране за 2020 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Общественная палата РФ с 2021 года начнёт обучение независимых наблюдателей, которые примут участие в региональных выборах, а также в думской избирательной кампании. Об этом рассказал председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Максим Григорьев. По его словам, программа обучения охватит более чем сотню тысяч человек.

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