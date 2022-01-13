В Обнинске умер подросток, которого врачи отправили лечиться домой

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил Минздраву региона совместно с Росздравнадзором провести проверку в связи со смертью 18-летнего жителя Обнинска. С ушибом грудной клетки врачи отправили юношу лечиться обезболивающими препаратами домой, где он на следующий день скончался. Шапша выразил соболезнования родителям молодого человека.

Поручил Минздраву Калужской области совместно с Росздравнадзором и новым руководителем больницы в кратчайшие сроки принять решения, которые в корне поменяют ситуацию. Со стороны правительства Калужской области в этом деле будет оказана поддержка, — написал Шапша в Telegram.

По данным издания «Подъём», житель Обнинска Артём В. ударился грудной клеткой о металлическую конструкцию во время занятий на турнике во дворе дома. В клинической больнице № 8 ему сделали УЗИ и, не обнаружив опасной травмы, отправили домой. На следующий день его состояние ухудшилось, поэтому его мать вызвала скорую помощь, однако подросток умер до её приезда. Отмечается, что причиной смерти стала травма органов и внутреннее кровотечение.

По словам матери, врачи выписали «Кеторол» при сильных болях и мазь «Долгит». Как рассказали родственники Артёма, он был единственным ребёнком, мать воспитывала его одна после смерти мужа.

Ранее стало известно, что в городе Бийск Алтайского края скончался 12-летний подросток после того, как выкурил электронную сигарету. Его 18-летняя сестра и 17-летняя подруга были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).