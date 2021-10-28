В Объединении родителей раскритиковали ответ Минздрава о вакцинации детей

Общественно-политическое движение «Объединение родителей» раскритиковало ответ Минздрава России по поводу возможной вакцинации детей от коронавируса. В предоставленной ведомством статистике заболеваемости подростки почему-то объединены со взрослыми, заявила руководитель движения Инна Гориславцева. Об этом сообщает «Царьград».

Мы уже, наверное, должны привыкнуть к тому, что на наши простые вопросы мы всё время получаем кривые ответы. Когда ты спрашиваешь про одно, а тебе отвечают про что-то близкое, но другое. Та статистика, которая в этом письме содержится, в основном мировая, а не по России. Конечно, мы должны проводить аналогии, сопоставлять цифры и делать какие-то выводы. Но их как раз в ответе мы так и не обнаружили, — сказала Гориславцева.

Минздрав уведомил о том, что дети тоже умирают от коронавируса, пусть и реже взрослых. При этом в их возрастной группе нельзя достоверно определить заболеваемость, так как у многих заражённых нет симптомов.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается двух-трёхкратное увеличение заражений COVID-19 среди несовершеннолетних. Это происходит в связи с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции.