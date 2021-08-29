В ОАК рассказали, когда стартуют регулярные рейсы лайнера МС-21

Новый пассажирский самолёт среднемагистрального класса МС-21 начнёт выполнять регулярные перевозки в 2022 году. Об этом глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил , что в настоящее время программа МС-21 находится в стадии сертификационных испытаний и производства самолётов для первых заказчиков. В следующем году они получат первые четыре лайнера.

МС-21 представляет собой глубокую модернизацию Як-42 и позиционируется как конкурент европейского Airbus A320 и американского Boeing 737. Ростех завершил сборку первого самолёта осенью 2020 года. В декабре МС-21 впервые поднялся в воздух.

Ранее самолёт похвалил премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал лайнер подтверждением возрождения отечественной авиапромышленности, а также заявил, что ничего сравнимого с МС-21 у конкурентов России в ближайшем будущем не появится.