В ОАК подтвердили гибель экипажа Ил-112В

При крушении опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье никто не выжил. Об этом рассказали в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), передаёт ТАСС.

По информации с места крушения самолёта Ил-112, выживших нет, — сообщили в ОАК.

Там выразили соболезнования близким погибших членов экипажа — Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева. Кроме того, в корпорации пообещали оказать семьям жертв крушения необходимую помощь.

Во время трагедии на земле никто не пострадал, разрушений не было. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.

Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа в ходе полёта в Подмосковье. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. По предварительным данным, причиной падения стало возгорание одного из двигателей.

Самолёт пилотировали Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов, лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Экс-главный конструктор «Ил» Николай Таликов рассказал, что на протяжении нескольких лет эксперты знали о проблемах с двигателями самолётов этой серии, однако молчали. По его словам, в компании слишком долго не обращали внимания на возможность неполадок, в результате чего инцидент и стал возможным.