В новых российских СИЗО появятся душевые кабины в каждой камере

В новых следственных изоляторах в России должны будут появится душевые кабины в каждой камере, об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр юстиции Константин Чуйченко. По словам министра, СИЗО необходимо использовать для изоляции граждан, а не для причинения страданий, поэтому необходимо обеспечить пребывающим там обвиняемым «человеческие условия».

Основная цель всё-таки помещения их в следственный изолятор не причинение им каких-то страданий и ограничений, а это изоляция. Мы в будущие проекты по строительству СИЗО поставим вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере. Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они ещё юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит, они должны там находиться в человеческих условиях, — сказал Чуйченко.

Ранее Чуйченко рассказал, что в России из 100 тысяч освобождённых из мест заключения 44 тысячи вновь совершают преступления. Таким образом, процент повторных нарушений составляет 44%. Министр предложил создать специальную службу в рамках ФСИН, которая будет заниматься социальной адаптацией осуждённых.

Специальная служба пробации, по словам Чуйченко, смогла бы заниматься адаптацией заключённых к жизни на воле. Он также рассказал, что концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года предполагает сокращение числа заключённых до 300 тысяч человек. Сейчас в России в местах лишения свободы находятся 483 тысячи человек.