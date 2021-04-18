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В новые электронные паспорта добавят отпечатки пальцев владельцев

03:56, 19 апреля 2021
Фото: Фото: kod.ru

Новые электронные паспорта россиян будут выпускаться в формате пластиковой карты, в них добавят отпечатки двух пальцев владельцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию МВД.

В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук, — рассказали в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что по желанию владельца новый электронный паспорт будет содержать электронную подпись.

Паспорта нового образца в Москве начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, но не позднее июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что в МВД России предлагают внести изменения в Положение о паспорте гражданина РФ в части окончания срока его действия из-за достижения владельцем возраста, когда документ необходимо менять. В ведомстве пояснили, что в период замены документа граждане могут столкнуться с ограничением своих прав.

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