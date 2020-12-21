В Нововоронеже демонтируют устрашающий памятник Алёнке

https://static.news.ru/photo/5a6c5704-437b-11eb-af7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/novovoronezh_online

Устрашающий памятник Алёнке на территории города Нововоронежа будет демонтирован. Как уточнила в разговоре с журналистами замглавы администрации Светлана Тулинова, конструкция является не монументом, а арт-объектом. И его проект был согласован авторами со старейшими жителями Нововоронежа.

Ранее стало известно, что памятник вызвал у жителей волну критики. Из-за мрачности монумент уже назвали «памятником русской смерти». Многие сказали, что это «творение» является «чертовщиной» и «уродством». Горожане попросили убрать ужасающую Алёнку с улиц.

Арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Алёновка, на месте которого сейчас стоит город. По преданию, здесь 250 лет назад Алёнка искала землю для переселения и выбрала место на берегу ручья, где и было основано село. Однако вскоре героиня погибла от рук разбойника, а село назвали в её честь Алёновкой.

Тулинова заявила, что арт-объект решили демонтировать. Она подчеркнула, что проект страшной Алёнки стоил миллион рублей. Однако из бюджета на него не тратились. «Памятник русской смерти» спроектировал местный скульптор.

Сегодня её срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвящённая проведению мероприятий к 250-летию села Новая Алёновка. Установка арт-объекта — одно из многочисленных мероприятий, — цитирует РИА Новости замглавы администрации.

Как писал ранее NEWS.ru, в Омске установили очередной неофициальный памятник недостроенному метро. В переходе у библиотеки им. Пушкина активисты установили мемориальную доску с фигурой болта, пересекающей эмблему омской подземки. «Спасибо, что закопали в землю 13 миллиардов рублей», — написано на «монументе».