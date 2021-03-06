В Новосибирске юноша зарезал несовершеннолетнюю из-за денег на наркотики

https://static.news.ru/photo/6a113e94-7f36-11eb-adf2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

19-летнего местного жителя подозревают в жестокой расправе над своей 17-летней подругой. Её тело было найдено в Дзержинском районе Новосибирска. Девушка получила 15 ударов ножом. Сейчас молодой человек задержан, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

7 марта 2021 года в квартире дома по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска обнаружено тело девушки 2004 года рождения с множественными ножевыми ранениями. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 19-летний сожитель девушки, — рассказали в СК РФ.

Парень попытался сбежать в Кемерово, но там его нашли и задержали. Сейчас полицейские везут подозреваемого к следователю.

Между тем в Telegram-каналах стали появляться подробности этой трагической истории. После того как юноша нанёс своей несовершеннолетней сожительнице 15 ножевых ранений, он забрал все деньги из квартиры и отправился из города на такси к другой подруге. Автомобиль, в котором ехал подозреваемый, попал в ДТП, и парню пришлось добираться до Кемерово автостопом.

Полицейские к тому моменту уже связались с кемеровчанкой, к которой направлялся молодой человек, и по их указанию она договорилась с подозреваемым о встрече в одном из торговых центров. Знакомые погибшей рассказали Telegram-канал HUE, что подозреваемый убил её из-за денег, которые нужны были на покупку наркотиков.

Ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сиделку Любовь Анисимову, которая попыталась убить 98-летнюю пенсионерку, пережившую блокаду Ленинграда, передавал NEWS.ru.