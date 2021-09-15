В Новосибирске выставили на продажу одноразовую салфетку Путина

Читайте нас в Google Новости

Житель Новосибирска выставил на продажу одноразовую салфетку из KFC, которую якобы когда-то оставил президент России Владимир Путин. Он планирует выручить за неё 50 млн рублей, сообщает Сиб.фм.

Своё объявление мужчина разместил в рубрике «Легендарные предметы». В беседе с изданием он рассказал, что эта салфетка досталась ему совершенно случайно.

Был в Москве, видел Путина в KFC, он оставил салфетку, я и забрал, — сказал он.

Такую высокую цену новосибирец объяснил статусом её бывшего владельца, однако заметил, что готов и договориться. Помимо салфетки, он также выставил на продажу презерватив за $1 тысячу.

По словам сибиряка, уникальные вещи по-прежнему не нашли новых хозяев, поскольку у потенциальных покупателей нет денег.

Ранее сообщалось, что салфетка, которой нападающий Лионель Месси вытирал слёзы на прощальной пресс-конференции по случаю ухода из «Барселоны», выставлена на аукцион. Стоимость лота оценили в $1 млн.