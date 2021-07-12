В Новосибирске составили более 300 протоколов после несогласованной акции

Сотрудники полиции в Новосибирске составили более 300 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированной акции, которая прошла 6 марта, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Отмечается, что среди задержанных в день мероприятия были журналисты.

Как сообщили изданию в полиции, всего было составлено 304 протокола. При этом участниками несогласованной акции были признаны три представителя СМИ. По данным правоохранителей, отличительные знаки прессы у задержанных не соответствовали требованиям Роскомнадзора.

Сами журналисты рассказали, что работали на акции в специальных опознавательных жилетах, имели при себе пресс-карты и редакционное задание. Однако их доставили в отделение полиции и продержали там несколько часов.

Накануне Следственный комитет РФ объявил о возбуждении первых трёх уголовных дел по новой статье о распространении заведомо ложных сведений о действиях Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Производства открыли на двух жителей Томской области, а также на блогера Нику Белоцерковскую, которая проживает за пределами России.