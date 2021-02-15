В Новосибирске после ссоры водитель наехал на женщину с коляской

https://static.news.ru/photo/7cc464a4-7c70-11ea-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК РФ начал проверку. Предполагается, что мужчина сделал это намеренно после замечания о парковке в неположенном месте.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД Новособирска, инцидент произошёл 15 февраля во второй половине дня. Водитель автомобиля Toyoya Corolla, мужчина 1972 года рождения, сбил стоявшую на проезжей части женщину 1984 года. Пострадавшая была госпитализирована с переломом ноги.

В социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором женщина с коляской, проходя мимо автомобиля, открывает дверцу и что-то говорит водителю. После этого автомобиль разворачивается и сбивает женщину.

В комментариях пользователи отмечают, что женщина сделала замечание за парковку в неположенном месте.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Москве мужчина, попытавшийся угнать автомобиль, потерял управление и врезался на чужой машине в сугроб.