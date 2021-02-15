В Новосибирске после ссоры водитель наехал на женщину с коляской

В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК РФ начал проверку. Предполагается, что мужчина сделал это намеренно после замечания о парковке в неположенном месте.
Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД Новособирска, инцидент
В социальной сети «ВКонтакте» было
В комментариях пользователи отмечают, что женщина сделала замечание за парковку в неположенном месте.
Ранее NEWS.ru сообщил, что в Москве мужчина, попытавшийся угнать автомобиль, потерял управление и врезался на чужой машине в сугроб.