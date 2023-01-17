В Новосибирске чихуахуа стала кормилицей найденных в мусорке котят

Фото: shutterstock

Новорожденных котят нашли выброшенными в мусорном баке в Новосибирске. Для них нашли кормилицу — ей оказалась чихуахуа, у которой родился лишь один щенок и у которой было много молока. Собака приняла котят как своих детенышей, передает «МК в Новосибирске».

Котят нашли 1 января, когда гуляющие с собакой девушки заметили плачущего мальчика, который увидел в мусорном баке новорожденных, еще с пуповинами. Они и нашли для животных кормилицу. Когда котята окрепнут и начнут питаться самостоятельно, для них начнут искать новых хозяев, уточнило издание.

Депутат Владимир Бурматов ранее заявил, что штрафы за выброшенных на улицу животных могли бы быть направлены не напрямую в федеральный бюджет, а на строительство приютов для бездомных животных. По его словам, тот же принцип распространялся бы на штрафы за иные правонарушения, связанные с животными. Парламентарий отметил, что это помогло бы решить вопрос с выделением федеральных средств для постройки приютов.

10 января стало известно, что в Приморье спасли оставшихся без матери полуторамесячных котят редчайшего дальневосточного леопарда. Специалисты были вынуждены изъять из природы детенышей, чтобы они не погибли на морозе. Это первый случай, когда леопардов изъяли в таком юном возрасте.