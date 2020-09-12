В Новороссийске опечатали урну после вброса пустых листов

https://static.news.ru/photo/681777d6-f519-11ea-a03c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестное лицо вбросило в урну для голосования на избирательном участке 3708 в Новороссийске пустые листы.

Об этом рассказал председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, передаёт ТАСС. По его словам, в данный момент урна опечатана. Неизвестный человек вбежал в помещение для голосования во время санитарной обработки помещения. Этот эпизод попал на видео, которое распространилось по соцсетям, Общественная палата Краснодарского края убедилась в его подлинности.

Григорьев подчеркнул, что в ОП РФ расценивают этот случай как намеренную провокацию.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность отдать свой голос досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах состоятся довыборы депутатов Госдумы. Это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области.

Как сообщал NEWS.ru, в Салехарде (ЯНАО) во время выборов муниципальных депутатов на одном из избирательных участков произошёл конфликт между наблюдателями, поводом к которому стало неудачное расположение стула.