В Новороссийске опечатали урну после вброса пустых листов

Неизвестное лицо вбросило в урну для голосования на избирательном участке 3708 в Новороссийске пустые листы.
Об этом рассказал председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев,
Григорьев подчеркнул, что в ОП РФ расценивают этот случай как намеренную провокацию.
На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность отдать свой голос досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах состоятся довыборы депутатов Госдумы. Это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области.
Как сообщал NEWS.ru, в Салехарде (ЯНАО) во время выборов муниципальных депутатов на одном из избирательных участков произошёл конфликт между наблюдателями, поводом к которому стало неудачное расположение стула.
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