В новый КоАП хотят внести штрафы за сосульки и автохлам

https://static.news.ru/photo/faf1d088-852f-11ea-b1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст рассмотрит вопрос о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) взысканий за нарушения в сфере благоустройства городских территорий.

В частности, в законе могут быть предусмотрены штрафы за парковку на газонах, брошенные во дворах домов старые автомобили, несвоевременную уборку снега и наледи на крышах домов.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова пояснила ТАСС, что сейчас правила благоустройства составляются муниципалитетами, а ответственность за их нарушения устанавливает субъект самостоятельно. Однако во многих субъектах эти нормы на практике не работают, потому нарушители к ответственности не привлекаются.

В итоге было решено вернуться к первоначальной концепции, согласно которой вопросы благоустройства должны быть отражены в КоАП.

Ранее NEWS.ru писал, что Минюст при подготовке проекта нового КоАП решил сохранить размеры административных штрафов в пределах, установленных действующим кодексом. В ведомстве отметили, что это решение принято с целью предотвращения роста административной нагрузки на граждан и бизнес.