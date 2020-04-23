В новый КоАП хотят внести штрафы за сосульки и автохлам

Минюст рассмотрит вопрос о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) взысканий за нарушения в сфере благоустройства городских территорий.
В частности, в законе могут быть предусмотрены штрафы за парковку на газонах, брошенные во дворах домов старые автомобили, несвоевременную уборку снега и наледи на крышах домов.
Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова
В итоге было решено вернуться к первоначальной концепции, согласно которой вопросы благоустройства должны быть отражены в КоАП.
Ранее NEWS.ru писал, что Минюст при подготовке проекта нового КоАП решил сохранить размеры административных штрафов в пределах, установленных действующим кодексом. В ведомстве отметили, что это решение принято с целью предотвращения роста административной нагрузки на граждан и бизнес.
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