https://static.news.ru/photo/f72396e2-6f38-11ea-b756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

У быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершили прокладку газопровода и водопровода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, магистральный газопровод общей протяженностью более 11 км готов к врезке в газораспределительную систему Москвы, ещё 3,5 км распределительных сетей прокладываются на площадке медцентра. Также полностью проложены водопроводные и канализационные сети.

К настоящему времени уже на 30% выполнены работы по строительству котельной. В работах задействованы около 2 тысяч человек и порядка 400 единиц техники.

Строительство инфекционного центра в Новой Москве началось в середине марта. Он займёт территорию в 43 гектара. Больница сможет принять 500 пациентов, в том числе в реанимации — 250 человек. На его территории разместятся более 50 объектов различного назначения, в том числе реабилитационный, лабораторный и лечебный корпуса. Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв пообещал, что здание медцентра прослужит более 30 лет, писал NEWS.ru.