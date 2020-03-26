У быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершили прокладку газопровода и водопровода.
Как
К настоящему времени уже на 30% выполнены работы по строительству котельной. В работах задействованы около 2 тысяч человек и порядка 400 единиц техники.
Строительство инфекционного центра в Новой Москве началось в середине марта. Он займёт территорию в 43 гектара. Больница сможет принять 500 пациентов, в том числе в реанимации — 250 человек. На его территории разместятся более 50 объектов различного назначения, в том числе реабилитационный, лабораторный и лечебный корпуса. Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв пообещал, что здание медцентра прослужит более 30 лет, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен