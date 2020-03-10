https://static.news.ru/photo/53afe2e4-62c8-11ea-a0de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение создать мобильную инфекционную больницу. Медицинский комплекс станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1.

Площадку для строительства стационара определили в Новой Москве за «бетонным кольцом». По словам Собянина, решение о его возведении было принято в рамках режима повышенной готовности на фоне распространения в мире коронавируса. Комплекс должен быть построен в короткие сроки из быстровозводимых конструкций.

Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащённые системами обеззараживания, — цитирует мэра ТАСС.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва продолжает жить обычной жизнью, и он не видит необходимости отменять в городе спортивные соревнования и массовые мероприятия, достаточно лишь соблюдать введённые ограничения и применять меры профилактики, рекомендованные врачами.